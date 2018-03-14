​18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, на территории региона будут работать 869 участковых избирательных комиссий, в том числе 27 – в местах временного пребывания избирателей, из них 24 – в больницах, 2 – в СИЗО, 1 – на вокзале Ярославль-Главный.



– Подготовительные мероприятия проводятся в полном объеме, – подчеркнул председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – 6 и 7 марта бюллетени были доставлены в территориальные избирательные комиссии. Сейчас они находятся под охраной. 16 марта бюллетени будут доставлены в участковые избирательные комиссии. Также проведены тренировки по работе УИК и соответствующих служб в случае возникновения нештатных ситуаций. Сложностей по отработке алгоритма действий не возникало.



Олег Захаров добавил, что в настоящее время идет доставка КОИБов на избирательные участки Ярославля, Углича и Ростова. До начала голосования технические средства будут проверены и протестированы.



Правом включения в список избирателей по месту нахождения уже воспользовались 40 тысяч жителей региона. 12 марта прием таких заявлений через территориальные избирательные комиссии, МФЦ и портал госуслуг завершился. Однако возможность воспользоваться новым порядком еще есть. Олег Захаров проинформировал, что для подачи заявления необходимо обратиться в УИК по месту регистрации до 14 часов 17 марта.



Также было отмечено, что 18 марта на базе Ярославской областной Думы будет работать ситуационный центр избирательной комиссии региона. Его задача – оперативно решать поступающие вопросы, связанные с проведением дня голосования, оказывать организаторам выборов необходимую консультативно-правовую помощь, а также выстраивать эффективную работу с представителями СМИ.