​Инвестблок Правительства области поддерживает ярославских предпринимателей, участвующих в закупках, в том числе крупнейших заказчиков. Для этого разработан новый финансовый продукт регионального Фонда поддержки МСП – поручительство на банковскую гарантию. Предприниматель, выигравший аукцион или конкурс, должен предоставить обеспечение контракта – зачастую для этого используется гарантия, выдать которую банк готов под залог. Поручительство фонда понадобится тем предпринимателям, которые не могут этот залог предоставить сами.



– В соответствии с задачей по поддержке бизнеса, поставленной главой региона Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста», инвестиционный блок Правительства ведет системную работу по расширению доли закупок у малого и среднего бизнеса региона. Чтобы увеличить количество предпринимателей, участвующих в тендерах, мы создали новую меру финансовой поддержки, – сообщила директор областного департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Выходя на конкурсы, предприятия сталкиваются с необходимостью предоставлять обеспечение. Зная, что в случае победы на аукционе они смогут предоставить обеспечение контракта, компании начнут активнее участвовать в закупках, в том числе крупнейших заказчиков, где большие суммы контрактов и, соответственно, обеспечения.



Фонд готов поручиться на сумму до 70 процентов от размера банковской гарантии, но не более 23,6 миллиона рублей, на срок до 5 лет. Комиссия фонда составляет 0,75 процента от суммы поручительства. Эти затраты не идут ни в какое сравнение с вероятностью попадания компании в реестр недобросовестных поставщиков, если она не сможет предоставить обеспечение по уже выигранному контракту.



При получении банковской гарантии и, соответственно, поручительства по ней критически важны сроки: у предпринимателя обычно есть несколько дней после аукциона. Поэтому фонд готов рассмотреть заявку предварительно, еще до того, как предприниматель выиграл аукцион или даже стал в нем участвовать, и в случае одобрения выдать поручительство в течение одного-двух дней после проведения тендера.



Размер обеспечения может доходить до трети стоимости контракта. Если размера поручительства фонда не хватает, предприниматель вправе обратиться за гарантией «МСП Банка», агентом которого является фонд, – ее сумма может доходить до 100 миллионов рублей.



Новый продукт похож на уже известное предпринимателям региона поручительство фонда по кредитным договорам. Так, в прошлом году фонд выдал 24 поручительства, благодаря чему предприниматели привлекли более 304 миллионов рублей.



Еще одним катализатором увеличения закупок у малого и среднего бизнеса является работа областного совета по кооперации. Ближайшее заседание пройдет 27 марта в Ярославле с участием представителей РЖД. Также инвестблок ведет работу с Федеральной корпорацией МСП по организации встреч предпринимателей региона с крупнейшими заказчиками: «Роснефтью», «Интер РАО», «Газпромом», МРСК и другими.