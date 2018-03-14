​Члены олимпийской команды от Ярославской области и их тренеры получат региональные награды. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Миронов. Сегодня он сообщил об этом во время расширенного заседания Правительства области.



– Вы знаете, что в трудных условиях психологического давления они достойно представляли нашу страну на Олимпиаде в Корее, а фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль, – сказал Дмитрий Миронов. – Поэтому я подписал указ о награждении членов олимпийской команды России от Ярославской области и их наставников. Я хочу поблагодарить наших ребят за мужество и волю к победе.



Бронзовый призер Олимпиады фристайлист Илья Буров и его тренер Александр Понгильский удостоены медалей «За труды во благо земли Ярославской». Кроме того, им будут подарены квартиры. Покупка жилья будет профинансирована из внебюджетных источников, за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области».



Еще четверо спортсменов, выступавших в Корее от нашего региона, и их тренеры также будут отмечены областными наградами и денежными премиями.