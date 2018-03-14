​В Ярославской области по программе «Газпром – детям» будет построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов различной функциональной направленности. Строительство трех объектов – в Ярославле на улице Панина, в Угличе и поселке Семибратово Ростовского района – начнется уже в ближайшие месяцы.



Сегодня заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев посетил строительную площадку Угличского ФОКа. В настоящее время здесь идут плановые подготовительные работы.



– Для региона ФОКи – крайне значимые объекты. Очень важно, чтобы у всех жителей нашей области, в том числе в сельской местности, были возможности для здорового, активного образа жизни, – отметил Максим Авдеев. – Поэтому создание и развитие спортивной инфраструктуры в Ярославской области – важная задача программы развития региона «10 точек роста». Благодаря активному сотрудничеству губернатора Дмитрия Миронова с компанией «Газпром» по социально значимым программам жители области получают современные, качественные спортивные площадки и комплексы.



Проект подразумевает возведение одноэтажного спортивного комплекса с цокольным техническим этажом и встроенной газовой котельной общей площадью 2400 квадратных метров. В здании будут оборудованы два бассейна: для взрослых – размером 25 на 13,5 метра и для детей – 10 на 6 метров. Также в ФОКе предусмотрены зал для сухого плавания, спортивный зал с общеразвивающими тренажерами. Общая пропускная способность комплекса – 68 человек в смену. Объект будет сдан в ноябре 2019 года.



Земельный участок под строительство ФОКа площадью 10,2 гектара выделен в аренду по распоряжению губернатора Ярославской области без проведения торгов.



– Сейчас идут подготовительные работы по обустройству строительной площадки, – сообщил начальник отдела строительного контроля производственного управления площадных объектов ООО «Газпром инвестгазификация» Сергей Фомин. – Сделано ограждение территории, устанавливаются электрогенераторы, необходимая инфраструктура для рабочих, организуется процесс охраны, место обработки строительной техники перед выездом со стройплощадки. Согласуется схема заезда на строительную площадку.



Развитие детского спорта на данный момент является одним из приоритетов социального направления государственной политики, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным. Основные задачи в этой сфере – создание спортивной инфраструктуры, поддержка организаций детского и юношеского спорта, популяризация здорового образа жизни.