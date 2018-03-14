​15 марта в 10.00 начнется четвертый всероссийский урок «Спасти жизнь человека» из цикла, организованного Министерством образования и науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». Этот совместный проект – продолжение всероссийского открытого урока с Владимиром Путиным, который прошел 1 сентября 2017 года в Ярославле и набрал в Сети около 10 миллионов просмотров.



Три предыдущих всероссийских открытых урока набрали уже более 10 миллионов просмотров и объединили 26658 школ страны.



На этот раз темой станет здравоохранение. Какие разработки уже охраняют нас от вирусов и что нас ждет в будущем? Почему инженеры в сфере здравоохранения сейчас не менее важны, чем врачи? Эти и другие вопросы участники урока обсудят с экспертами в сферах здравоохранения и цифровых технологий: ректором НИЯУ «МИФИ» Михаилом Стрихановым, советником Президента РФ Германом Клименко, первым проректором Сеченовского университета Андреем Свистуновым, генеральным директором ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Андреем Каприным.



Модератором урока выступит знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков. Именно из его центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» будет вестись трансляция на трех онлайн-площадках: на портале «ПроеКТОриЯ» и в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Принять участие в уроке может любой желающий.



Подготовиться к всероссийскому открытому уроку «Спасти жизнь человека» и узнать больше о технологиях в здравоохранении старшеклассники страны смогут благодаря традиционным активностям «ПроеКТОрии» на портале и в социальных сетях.



Подписчики групп проекта познакомятся с актуальными для отрасли профессиями, которые, по их мнению, будут влиять на продолжительность жизни. Задать вопросы спикерам можно будет еще до начала урока в специальном обсуждении, а составленный профессиональными психологами тест позволит проверить, какая из пяти перспективных областей экономики страны подходит участнику больше.