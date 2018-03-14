​14 марта четыре участника региональной программы по поддержке молодых семей получили правоустанавливающие документы на земельные участки для индивидуального жилищного строительства в деревне Боровой Ярославского района и деревне Климатино Некрасовского района.



– Посовещавшись на семейном совете, решили воспользоваться правом на бесплатное предоставление земельного участка, – рассказала Ольга Геращенко. – Нужно думать о будущем, о детях. Очень хочется построить большой дом, где каждому было бы уютно.



В Ярославской области усилена работа по бесплатному предоставлению земельных участков не только многодетным, но и молодым семьям. В настоящее время в регионе всего бесплатно предоставлено в собственность 3619 земельных участков отдельным категориям граждан, из них 2506 – многодетным, 453 – молодым семьям.



– Одним из главных направлений согласно поручениям Президента РФ Владимира Путина относительно поддержки семей с детьми является необходимость расширения возможностей программы «Молодая семья», – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – На уровне государства в этом году запланированы беспрецедентные меры поддержки, направленные на недопущение демографического спада и стимулирование рождения детей. В Ярославской области также активизированы мероприятия в данном направлении. Возможность улучшения жилищных условий, которую дает получение земли в собственность, – значимая поддержка.



Процесс формирования и предоставления земельных участков в Ярославской области идет одновременно и на муниципальном, и на региональном уровне.



– При выделении земельных участков уделяется особое внимание наличию инфраструктуры, чтобы молодая семья, построив дом, могла в будущем пользоваться услугами учреждений социальной и бытовой сферы, находящихся в ближайших населенных пунктах, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов.



Подробную информацию о порядке получения земельных участков в собственность и в аренду без торгов можно найти на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/vopros-otvet/vopros-otvet.aspx.