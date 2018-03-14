​Ученики угличской школы № 7 стали участниками областного конкурса художественного творчества, который проводится в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– Сейчас подходит к концу первый, школьный этап, и мы уже можем видеть, что идея этого творческого конкурса, инициированная Российским движением школьников, вызвала большой интерес, нашла отклик у ребят, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Много участников всех возрастов. Темами авторских работ становятся территории именно тех населенных пунктов муниципальных районов, где школьники и проживают. Они рисуют дворы, детские площадки, скверы, при этом добавляя свое видение благоустройства этих территорий. А мы видим их интерес к родному городу или поселку, их желание преобразовать окружающее пространство, свою малую родину к лучшему.



Угличские школьники тоже выбирали темы для рисунков, основываясь на местном материале.



– В школьном этапе конкурса приняли участие более 150 учеников, – рассказала директор угличской средней школы №7 Вера Игнатьева. – Его тема – обустройство улиц родного края. Ребята хотят видеть свой город благоустроенным, с зелеными парками и скверами, спортивными площадками, детскими городками.



Среди детских предложений – и горнолыжный стадион в детском лагере «Юность» на берегу Волги, и игровой парк с американскими горками, и скейтплощадка, и обновленная набережная. Так, второклассница Вера Полетаева нарисовала детский парк с каруселями, детским кафе, с лошадками, где было бы уютно и ребятам, и их родителям. Но большинство школьников темой своих работ выбрали спортивную площадку неподалеку от родной школы, на улице Северной.



– Я нарисовал спортивную площадку с уличными тренажерами и полем для игр, где каждый получит возможность играть и заниматься спортом. Такая площадка просто необходима в нашем микрорайоне, – отметил ученик 2-го класса Максим Исламов.



Спортивная площадка уже попала в список общественных территорий, вошедших в бюллетень для итогового голосования 18 марта, которое пройдет на всех избирательных участках.



Рисунки учащихся украсят холл второго этажа школы. Их смогут увидеть все, кто придет на выборы Президента России. Работы, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие в региональном этапе конкурса.



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В прошлом году в рамках программы в регионе реализовано 500 проектов. Отбор объектов для благоустройства в этом году продолжается. В частности, определены общественные территории – претенденты на проведение реконструкции. Окончательный выбор жители Ярославской области также смогут сделать 18 марта на избирательных участках.