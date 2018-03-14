​Итоги реализации в 2017 году в Ярославской области послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 14 марта были рассмотрены на заседании Правительства региона.



– В своих посланиях Президент Российской Федерации ставит главные задачи перед исполнительной властью на предстоящий год. И от того, насколько полно реализуются эти задачи, зависят темпы развития нашего общества и повышение благосостояния граждан, – отметил Дмитрий Миронов. – В минувшем году инициативы Президента, изложенные в послании Федеральному Собранию, реализованы в сфере промышленного производства и поддержки предпринимательства, здравоохранении, образовании, дорожном и жилищном строительстве, сельском хозяйстве, экологии.



Как сообщила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая, реализация послания Президента осуществлялась по нескольким направлениям. По итогам 2017 года выполнено 95 процентов от общего количества. Оставшиеся будут реализованы в этом году.



За прошлый год по направлению «Взаимодействие государства и общества» 18 социально ориентированных некоммерческих организаций стали победителями конкурса проектов и получили субсидии на оказание социальных услуг населению. Обеспечена деятельность волонтерского движения в 13 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, число благополучателей составило 2600 человек. Реализовано 278 инициатив граждан по вопросам благоустройства городов и поселков, созданию современной среды для жизни людей в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».



В рамках областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области» предоставлена государственная поддержка 528 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 112,4 миллиона рублей.



Реализация послания Президента РФ в 2017 году дала мощный импульс социально-экономическому развитию Ярославской области. Промышленное производство увеличилось на 13,6 процента, ввод жилых домов – на 11,9 процента.



Екатерина Троицкая также отметила, что в своем послании Президент обозначил контуры социально-экономического развития страны на ближайшие шесть лет. Глава государства представил новые задачи по всем направлениям. Кроме того, Владимир Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, как минимум удвоив расходы на эти цели в предстоящие шесть лет.



В разрабатываемую стратегию пространственного развития Российской Федерации будут заложены региональные инфраструктурные объекты, направленные на развитие приоритетных инвестиционных проектов или имеющие значительный социальный эффект. Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области уже сформировал и направил в Минэкономразвития России региональный перечень инфраструктурных объектов. Документ нацелен на развитие таких отраслей экономики, как транспорт, электроэнергетика, здравоохранение и ряд других.



Более того, начиная с 2018 года оценка эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти будет осуществляться ежегодно, на постоянной основе в соответствии с индикаторами, заложенными в послании Президента.