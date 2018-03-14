​Все социально значимые объекты в регионе должны быть достроены. Такую задачу сегодня на заседании Правительства Ярославской области поставил губернатор Дмитрий Миронов.



– В прошлые годы в направлении строительства ряда социальных объектов было допущено немало недоработок, я бы даже сказал, провалов. В наследство новому составу Правительства досталось 13 недостроев: пять в сфере здравоохранения, восемь в сфере образования, – сказал Дмитрий Миронов. – Общая сумма понесенных затрат по этим объектам превышает 400 миллионов рублей. Государственные средства были истрачены, а результат не достигнут. Несмотря на то, что сегодня финансовая ситуация гораздо сложнее, чем 5 – 6 лет назад, когда начиналось строительство, мы должны найти средства и решить поставленную Президентом задачу по достройке объектов.



Как доложил директор департамента строительства Виктор Неженец, в соответствии с поручением главы региона в конце 2016 года органами исполнительной власти проведена инвентаризация незавершенных социальных объектов:



– Правительством области в сжатые сроки были приняты и реализованы системные меры, направленные на завершение строительства. В оперативном порядке разработаны дорожные карты: определена очередность, намечены индивидуальные технологии работ по завершению строительства.



Одним из приоритетных объектов стала средняя школа на 499 мест в Туношне. Работы здесь остановились в июле 2013 года. В декабре 2016-го были привлечены средства областного и федерального бюджетов в размере 208 миллионов рублей. В августе 2017 года со значительным опережением графика здание школы введено в эксплуатацию.



Параллельно решался вопрос с достройкой двух крупных детских садов в Ярославле – на улицах Чернопрудной и Академика Колмогорова. В конце прошлого года учреждения введены в эксплуатацию.



В планах на этот год – достройка детских садов в Данилове и Угличе. Для завершения еще двух детских дошкольных учреждений – в Пошехонье и поселке Михайловское – в настоящее время готовятся аукционные процедуры. В текущем году будет возобновлено и строительство сада в Михайловском.



Также продолжается подготовка к возведению хирургического корпуса областной онкологической больницы. Процесс был возобновлен при содействии Президента России Владимира Путиным. Ожидается, что в третьем квартале этого года будут проведены торги. Объект планируется сдать в 2021 году.



В текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение проектных работ по реконструкции обсервационного корпуса областного перинатального центра. Здесь планируется разместить реабилитационный центр для детей от 0 до 3 лет.



Также будут построены офисы врачей общей практики в селе Новом Большесельского района, поселках Ивановское и Купанское Переславского района.



Виктор Неженец добавил, что по всем недостроям проведена претензионная работа. С недобросовестных подрядчиков в судебном порядке будет взыскано более 100 миллионов рублей.



Дмитрий Миронов попросил всех ответственных лиц сконцентрироваться на этой деятельности и довести ее до логического завершения.



– Каждый должен отвечать за свои действия. Очень важно, чтобы виновные понесли наказание. Случаи разгильдяйства и халатности необходимо пресекать. Мы должны более внимательно подходить к расходованию бюджетных средств, – подчеркнул Дмитрий Миронов.