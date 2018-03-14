​Благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле будет продолжено. Об этом 14 марта на заседании Правительства области сообщил губернатор Дмитрий Миронов.



– Результаты работы, проделанной в прошлом году, видны каждому ярославцу, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы, конечно, думали и о повышении туристической привлекательности центра Ярославля, но главное – в ходе реконструкции появились новые пространства для отдыха жителей города. Отремонтированы фасады и крыши исторических памятников и жилых домов, реализованы интересные дизайнерские решения, восстанавливается Кирилло-Афанасиевский монастырь, основанный в память о пребывании в Ярославле народного ополчения Минина и Пожарского.



Губернатор отметил, что из средств межбюджетного трансферта в размере 600 миллионов рублей, предоставленного Правительством Москвы, израсходовано порядка 547 миллионов. Остаток – 53 миллиона – образовался в результате грамотно проведенных конкурсов, по итогам которых была получена серьезная экономия – почти 10 процентов от стартовых цен.



– Сэкономленные деньги также будут потрачены в текущем году на продолжение работ в зоне ЮНЕСКО, – пояснил Дмитрий Миронов.



Как доложил заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко, в комплекс мероприятий по благоустройству было включено 55 объектов: культовые сооружения, жилые и административные здания, парки и скверы, улицы, бульвары, знаковые фрагменты городской среды. Всего произведено 125 видов работ.



Ключевыми объектами соглашения в 2017 году стали церковь Ильи Пророка, Кирилло-Афанасиевский и Спасо-Преображенский монастыри, Демидовский сквер, ансамбль дома губернатора – Ярославский художественный музей, дом Сорокиной. Также выполнены работы по ремонту объектов культурного наследия федерального и регионального значения: это Митрополичьи палаты, Ильинско-Тихоновская церковь, склады Крохоняткиных.



На 10 улицах и в трех скверах выполнены работы по мощению тротуаров, замене бордюрного камня и установке дорожных ограждений, укладке нового асфальтового покрытия проезжей части. Проведены восстановление и замена гранитной плитки на Соборной площади, отремонтированы чугунные ограждения набережных. Изготовлены и смонтированы памятные навигационные знаки, обозначающие границы исторического центра Ярославля. Установлено бронзовое скульптурное панно, представляющее собой макет центральной части города. Выполнено устройство современного архитектурного освещения Советской площади и площадки на площади Юности с установкой детских городков.



В 2018 году планируется продолжить работы на церкви Ильи Пророка: завершить первый этап научных исследований, реконструировать систему освещения, отремонтировать золотое покрытие крестов. Также будут выполнены работы на мосту через Медведицкий овраг, отремонтированы крыша церкви Ярославских Чудотворцев, часы звонницы Спасо-Преображенского монастыря, благоустроен сквер у памятного знака – часовни Казанской Богоматери. Кроме того, запланированы завершение реставрации фасада церкви Спаса Нерукотворного и освещение Кирилло-Афанасиевского монастыря.