​Жители Дзержинского района Ярославля внесли предложения по доработке эскизов благоустройства общественных территорий по губернаторской программе формирования комфортной городской среды «Решаем вместе!». В состоявшемся 13 марта обсуждении приняли участие депутаты муниципалитета и областной Думы, представители мэрии города.



На встрече ярославцам представили дизайн-макеты реконструкции парка 30-летия Победы, Павловской рощи и территории у школы №27. Обсуждение получилось живым. Люди спрашивали об очистке лесной зоны в Павловской роще, отмечая, что при проведении работ нельзя навредить уникальному памятнику природы. Поступали просьбы о расширении возможностей для занятий разными видами спорта, об увеличении доступности территорий для людей с ограниченными возможностями здоровья.



– Эскизы проектов хороши, у каждого своя особенность, – сказал житель района Роман Травин. – Видно, что подход к делу серьезный, но в некоторых местах хорошо было бы изменить определенные моменты. Я, например, часто гуляю у школы №27. По проекту, там отличная спортивная площадка с полем для стритбола. Но, поскольку мы с друзьями играем не только днем, но и по вечерам, хотелось бы видеть эту территорию освещенной дополнительными фонарями.



Все замечания будут учтены при доработке проектов.



Общественная территория, благоустройство которой проведут уже в этом году, будет определена 18 марта в ходе голосования, которое пройдет на избирательных участках.



– Я считаю, что Павловская роща достойна реконструкции больше всех. Это жемчужина Дзержинского района, – поделился мнением работник завода «Ярполимермаш» Владимир Степанов. – Обязательно пойду и проголосую за благоустройство этой территории, а также скажу всем своим близким, чтоб тоже ее поддержали.



Проголосовать смогут все ярославцы, достигшие 14-летнего возраста. Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.