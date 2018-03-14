​14 марта в Переславском районе состоялась презентация загородного гостиничного комплекса «Золотое кольцо». Официальное открытие планируется во втором квартале 2018 года.



В мероприятии приняли участие председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, его заместитель Максим Авдеев, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал» Антон Перин, основатель и владелец гостиничной сети «Azimut Hotels» Александр Клячин. Проект представил управляющий директор ООО «ВЭБ Капитал» Али Альбетков.



Территория комплекса занимает 30 гектаров. Здесь расположены две гостиницы на 353 номера, 30 коттеджей, спа-центр, спортивные площадки. Комплекс будет управляться профессиональным гостиничным оператором. Заинтересованность в проекте проявила компания «Azimut Hotels». Между инвестором и гостиничным оператором подписано соглашение о намерениях.



Строительство комплекса началось в 2010 году. Финансировался проект в том числе в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 – 2018 годы». С 2013 по 2015 год финансирование проекта было прекращено.



– Реанимировать объект удалось только благодаря общим усилиям команды Правительства Ярославской области и Внешэкономбанка. Осенью 2016 года стройка возобновилась. Объем инвестиций за счет внебюджетных источников на настоящий момент составляет 4,7 миллиарда рублей, – отметил Дмитрий Степаненко.



Гостиничный комплекс качественно изменит туристический рынок Переславского района, увеличит турпоток. У людей, путешествующих по маршруту Золотое кольцо России, будет повод подольше остановиться в Переславле-Залесском. Кроме того, это дополнительные налоговые поступления в бюджет области.



– Новый гостиничный комплекс – уникальный проект, который позволит повысить узнаваемость региона и привлечь новых гостей, предложив им современные варианты гостиничного размещения и уникальные конференц-возможности. Параллельно с этим стоит отметить, что проект выполняет важную социальную роль и создает свыше 200 рабочих мест для жителей региона, – обозначил перспективы Антон Перин.



Правительство региона ведет с ООО «ВЭБ Капитал» дальнейшую работу по развитию окружающей территории. Это важно для создания полноценной зоны притяжения туристов.