​В больнице имени Соловьева после ремонта открылось оториноларингологическое отделение. В мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Миронов.



В отделении на 45 коек приведены в порядок процедурные и санитарные комнаты, обустроены палаты, произведена замена инженерных коммуникаций, а также оконных и дверных блоков. Всего было отремонтировано 360 квадратных метров. Общая стоимость работ составила 7,5 миллиона рублей. Деньги поступили из внебюджетных источников.



Дмитрий Миронов оценил качество проведенных работ, отметив, что помещения стали не только комфортными, но и функциональными. Они оснащены всем необходимым медоборудованием.



– Необходимо стремиться к тому, чтобы после проведенных работ наши медучреждения выглядели именно так – красиво и функционально, – сказал Дмитрий Миронов. – Ведь это важно как для медперсонала, так и для пациентов, которые обращаются за помощью. Кроме того, напомню: задачи по повышению качества медобслуживания населения ставит перед нами Президент. А потому мы будем продолжать делать все, чтобы таких отделений в нашем регионе становилось все больше.



Главный врач больницы Александр Дегтярев от всего коллектива поблагодарил главу региона за содействие в организации ремонта.



– Лор-отделение теперь для нас образец. Мы будем пытаться и другие помещения привести в соответствие, – поделился планами Александр Дегтярев.



В завершение мероприятия глава региона пообщался с врачами больницы. Дмитрий Миронов пообещал содействие в решении вопроса с приобретением нового аппарата для искусственной вентиляции легких, дал поручение руководству департамента здравоохранения проработать механизм выплаты накопившегося долга за произведенные лабораторией больницы исследования за счет средств ФОМС.



Также губернатор заверил, что областная программа по предоставлению жилья молодым сотрудникам медучреждений будет продлена.



– В регионе действует областная целевая программа по решению кадровой проблемы медицинских организаций. За пять лет действия программы мы приобрели в качестве служебного жилья для медицинских работников 65 квартир и один частный дом. Сейчас мы приняли решение продлить эту программу еще на 5 лет, – сказал глава региона.



Справка



Оториноларингологическое отделение больницы осуществляет экстренную и плановую медицинскую помощь населению города Ярославля, области и других регионов при заболеваниях уха, горла и носа, в том числе онкологических. Экстренная помощь оказывается круглосуточно: в вечернее и ночное время силами дежурных врачей, в дневное – врачами стационара. В структуре отделения имеются перевязочная, процедурный кабинет, сурдологический и эндоскопический кабинеты и операционный блок, оснащенные современной аппаратурой: эндоскопической техникой, микроскопами, наборами инструментария для микроскопических операций, операционной видеокамерой.



Еженедельно в отделении проводится от 15 до 20 оперативных вмешательств.



Ежедневно врачи отделения консультируют амбулаторных пациентов по проведению планового оперативного лечения.



В настоящее время приоритетным направлением лор-клиники являются функциональные микроэндоскопические вмешательства в хирургическом лечении больных с патологией лор-органов. В клинике проводятся санирующие и реконструктивные операции на ухе.



В составе больницы имеется реанимационное отделение, где врачом-оториноларингологом осуществляется осмотр тяжелых пациентов, выполняются операции-трахеостомии. В среднем выполняется 100 трахеостомий в год для пациентов реанимационного отделения.