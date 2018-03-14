|Продолжается обновление детской поликлиники №5 Ярославля. Это одно из двух медицинских учреждений города, которое вошло в федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника». Сейчас здесь идет второй этап его реализации. Из средств резервного фонда Президента России Владимира Путина на проведение капитального ремонта помещений выделено 3,7 миллиона рублей.
– Отремонтировали третий этаж, заменили все окна, двери, батареи и систему освещения, – рассказала заведующая поликлиникой Ольга Мамонтова. – Кроме того, покрасили стены и оборудовали игровые зоны, заменили инженерные системы и выполнили отделку помещений.
Работы завершены в сжатые сроки – в течение двух месяцев. Теперь предстоит реконструкция второго этажа.
В течение двух лет на новую систему работы планируют перевести все поликлиники Ярославской области.
– Благодаря реализации проекта мы сняли такую проблему, как очереди в регистратуру, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев. – Если раньше пациент проводил в ожидании карточки до 30 минут, то сейчас это время сократилось до 5 минут. И сразу же снизилось количество ожидающих у регистратуры пациентов с 30 до 2 – 3 человек. Кроме того, уменьшилось и количество пациентов у кабинетов врачей. Благодаря организации кол-центров дозвониться в поликлинику стало гораздо проще. Разделили потоки больных детей и здоровых. Время работы кабинетов вакцинопрофилактики увеличили с двух дней в неделю до пяти. Благодаря всем этим мерам сразу же увеличился и показатель удовлетворенности населения медицинской помощью. Во взрослых поликлиниках он составил 78,1 процента, в детских – 79,3 процента.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:00
12 просмотров
2018.03.15 В Соловьевской больнице после реконструкции открылось лор-отделение2018.03.15 После ремонта детская поликлиника клинической больницы № 10 станет удобней и для врачей, и для пациентов2018.03.14 Ночью на дорогах региональной собственности будет работать более 250 единиц техники2018.03.14 Открытие нового гостиничного комплекса «Золотое кольцо» позволит увеличить турпоток в регион2018.03.14 Все ярославцы старше 14 лет смогут в воскресенье принять участие в голосовании по программе «Решаем вместе!»