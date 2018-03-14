​Продолжается обновление детской поликлиники №5 Ярославля. Это одно из двух медицинских учреждений города, которое вошло в федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника». Сейчас здесь идет второй этап его реализации. Из средств резервного фонда Президента России Владимира Путина на проведение капитального ремонта помещений выделено 3,7 миллиона рублей.



– Отремонтировали третий этаж, заменили все окна, двери, батареи и систему освещения, – рассказала заведующая поликлиникой Ольга Мамонтова. – Кроме того, покрасили стены и оборудовали игровые зоны, заменили инженерные системы и выполнили отделку помещений.



Работы завершены в сжатые сроки – в течение двух месяцев. Теперь предстоит реконструкция второго этажа.



В течение двух лет на новую систему работы планируют перевести все поликлиники Ярославской области.



– Благодаря реализации проекта мы сняли такую проблему, как очереди в регистратуру, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев. – Если раньше пациент проводил в ожидании карточки до 30 минут, то сейчас это время сократилось до 5 минут. И сразу же снизилось количество ожидающих у регистратуры пациентов с 30 до 2 – 3 человек. Кроме того, уменьшилось и количество пациентов у кабинетов врачей. Благодаря организации кол-центров дозвониться в поликлинику стало гораздо проще. Разделили потоки больных детей и здоровых. Время работы кабинетов вакцинопрофилактики увеличили с двух дней в неделю до пяти. Благодаря всем этим мерам сразу же увеличился и показатель удовлетворенности населения медицинской помощью. Во взрослых поликлиниках он составил 78,1 процента, в детских – 79,3 процента.