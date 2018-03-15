​15 марта губернатор Дмитрий Миронов посетил ОАО «Даниловский маслосырзавод». Планируется, что предприятие станет одним из участников создаваемого в области сырного кластера. В настоящее время готовятся документы для его регистрации в Минпромторге России.



– В пользу кластерного пути развития регионального АПК есть убедительные аргументы, – сказал Дмитрий Миронов. – Это позволит существенно увеличить объемы выпуска продукции, сократить издержки, создать новые рабочие места и нарастить налогооблагаемую базу. Вся необходимая инфраструктура для этого в регионе есть. Есть и сорта с давними традициями – «Угличский», «Даниловский» и другие. Работают малые сыродельни, которые уже сегодня производят востребованную на российском рынке продукцию. Регион движется в направлении, заданном Президентом России. Владимир Путин поставил задачу через четыре года поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. Уверен, у нас все получится.



Планируется, что все резиденты ярославского сырного кластера будут использовать хранилище Даниловского маслосырзавода. Как рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Холодов, предприятие эксплуатирует лишь небольшую его часть. Помещения рассчитаны на 1000 тонн продукции, а в настоящее время здесь только 150 тонн.



– Это будет некая стартап-точка, откуда производимый всем кластером сыр будет отправляться на реализацию, – сказал Валерий Холодов. – Создание отраслевого кластера позволит увеличить самообеспеченность региона сыром с 65 процентов в 2017 году до 91 процента – в 2025-м.



Планируется, что в рамках кластера к 2025 году будет создано дополнительно 500 новых рабочих мест, а сумма уплаченных его резидентами налогов будет ежегодно составлять 400 миллионов рублей. Объем производства сыра за это время будет удвоен и составит 8 тысяч тонн в год. Ожидается, что создание кластера привлечет в регион около 3 миллиардов рублей инвестиций.



В настоящее время в Ярославской области работают более 20 предприятий – потенциальных участников этой отраслевой агломерации. Объединение позволит выйти на большой рынок даже самым маленьким производствам.



– От лица сыропроизводителей региона хочу сказать, что мы полностью поддерживаем создание сырного кластера. Это поможет реализовать богатый потенциал отрасли, даст толчок развитию наших предприятий, поможет найти новые рынки сбыта, – подчеркнула генеральный директор ООО «Торговый дом «Левашово» Ирина Халикова.



Также прорабатываются вопросы обеспечения предприятий кластера сырьем. За прошлый год производство молока в хозяйствах области увеличилось на 6 процентов и достигло показателя в 280 тысяч тонн.