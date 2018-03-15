​15 марта в рамках рабочей поездки в Данилов глава региона Дмитрий Миронов посетил детский сад «Солнышко». Совсем недавно здесь был завершен ремонт бассейна. Средства в размере 2 миллионов рублей на эти целы выделены из бюджета района.



– Хорошо, что район занимается созданием спортивных объектов для детей, тем самым выполняя задачи по сохранению здоровья подрастающего поколения, поставленные Президентом страны Владимиром Путиным, – отметил Дмитрий Миронов. – Это правильно. На эти цели должны изыскиваться средства.



Как рассказала главе региона заведующая детским садом Ольга Куделина, отремонтированный бассейн очень востребован. Уроки физкультуры здесь также проводятся для детей из расположенных неподалеку других дошкольных учреждений.



Губернатор подчеркнул, что задача по сохранению здоровья детей и молодежи требует комплексного подхода, и необходимо делать все для решения вопросов, связанных с ликвидацией очередей в детские сады, в том числе – занимаясь строительством новых учреждений.



В Данилове в настоящее время завершаются работы по строительству детсада на 240 мест. Как сообщил глава района Александр Смирнов, введение объекта в эксплуатацию полностью закроет проблему очередности в детские дошкольные учреждения в муниципальном образовании.