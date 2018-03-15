|Начался вывоз отходов металлургического производства из карьера у деревни Шолохово Даниловского района.
Ситуация находилась под постоянным контролем Правительства Ярославской области с первого дня получения сообщения о факте незаконного складирования пыли газоочистки выбросов электросталеплавильной печи. Общий объем отходов IV класса опасности – 2900 тонн. Ежедневно с 15 марта крупнотоннажные самосвалы будут вывозить на полигон «Скоково» по 100 тонн.
– Учитывая приближение паводкового периода, уклонение нарушителей от ликвидации причиненного вреда и в целях обеспечения безопасности населения Правительством Ярославской области достигнута договоренность с ОАО «Скоково» по организации вывоза отходов на специализированный полигон предприятия, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Кроме того, департаментом охраны окружающей среды и природопользования в целях мониторинга экологической ситуации организован отбор проб грунта и снега на территории, прилегающей к месту складирования отходов. Вывоз в холодный период оптимален, так как пыль смерзлась и не будет распыляться при транспортировке. Вывоз отходов на полигон контролируется департаментом.
Роман Колесов добавил, что при появлении технической возможности к процессу будут привлечены дополнительные единицы техники.
Справка
Во взаимодействии с профильными федеральными структурами – Роспотребнадзором, Росприроднадзором, Россельхознадзором, Следственным комитетом – Правительством области проведена работа по установлению виновных.
Возбуждены дела об административных правонарушениях и уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Также уполномоченными органами произведены расчеты размера вреда, причиненного почвам. Его размер составил более 27 миллионов рублей. Иски о взыскании ущерба рассматриваются в судах.
На нарушителей возложена обязанность ликвидировать несанкционированное размещение отходов сталелитейного производства. Федеральной службой судебных приставов возбуждено соответствующее исполнительное производство.
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