|Строительство детского сада на 110 мест в Пошехонье будет возобновлено в этом году. Проектно-сметная документация уже подготовлена, объявлен аукцион на сумму 85,4 миллиона рублей.
– По поручению главы региона Дмитрия Миронова проведена всесторонняя оценка недостроенного детского сада в Пошехонье, принято решение о перепроектировании, – сообщил директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец. – В декабре 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы. Бюджетные ассигнования, необходимые для завершения строительства объекта, предусмотрены в полном объеме.
Заключение контракта с новой подрядной организацией планируется на начало второго квартала текущего года. Намеченный срок сдачи объекта – август 2019-го.
Напомним, строительство этого детского сада началось в 2014 году, но в 2016-м подрядчик прекратил работы. В прошлом году во время рабочего визита в Пошехонский район объект взял под свой контроль губернатор Дмитрий Миронов. Он пообещал, что дошкольное учреждение будет достроено, отметив, что в регионе большое внимание уделяется реализации майских указов Президента РФ Владимира Путина, в частности, ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:30
25 просмотров
2018.03.15 Создание сырного кластера позволит привлечь в регион около 6 миллиардов рублей инвестиций2018.03.15 За два месяца в регионе выдано 70 разрешений на строительство2018.03.15 В областном конкурсе «Компьютерный мир» приняли участие 90 школьников2018.03.15 На базе двух городских больниц сформированы кабинеты паллиативной медицинской помощи2018.03.15 Представители молодежного актива Ярославской области участвуют во всероссийском форуме «Россия – страна возможностей»