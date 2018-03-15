​Строительство детского сада на 110 мест в Пошехонье будет возобновлено в этом году. Проектно-сметная документация уже подготовлена, объявлен аукцион на сумму 85,4 миллиона рублей.



– По поручению главы региона Дмитрия Миронова проведена всесторонняя оценка недостроенного детского сада в Пошехонье, принято решение о перепроектировании, – сообщил директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец. – В декабре 2017 года было получено положительное заключение госэкспертизы. Бюджетные ассигнования, необходимые для завершения строительства объекта, предусмотрены в полном объеме.



Заключение контракта с новой подрядной организацией планируется на начало второго квартала текущего года. Намеченный срок сдачи объекта – август 2019-го.



Напомним, строительство этого детского сада началось в 2014 году, но в 2016-м подрядчик прекратил работы. В прошлом году во время рабочего визита в Пошехонский район объект взял под свой контроль губернатор Дмитрий Миронов. Он пообещал, что дошкольное учреждение будет достроено, отметив, что в регионе большое внимание уделяется реализации майских указов Президента РФ Владимира Путина, в частности, ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения.