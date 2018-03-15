​15 марта в поселке Пречистое Первомайского района состоялась закладка первого камня в строительство нового бассейна. В торжественной церемонии принял участие глава региона Дмитрий Миронов.



– Сегодняшнее событие – движение в направлении решения задачи, которую перед всеми нами поставил Президент. Напомню, к 2020 году мы должны привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 40 процентов населения, – сказал Дмитрий Миронов. – Строительство будет финансироваться из бюджета муниципального образования за счет сэкономленных средств. Это пример инициативного и творческого подхода к делу со стороны руководства территории, доказательство того, что муниципальные районы обладают хорошим потенциалом для развития.



По словам главы района Инны Голядкиной, строительство бассейна – целиком и полностью инициатива населения. В настоящее время жители вынуждены ездить в бассейн соседнего Даниловского района.



– Этот проект – реальный шаг по развитию спортивной инфраструктуры района. Это забота о здоровье населения и популяризация здорового образа жизни, – отметила Инна Голядкина. – Мы подготовили проектно-сметную документацию и на протяжении длительного времени экономили деньги. И очень рады, что у нас все получилось и мы сегодня начинаем строительство.



Уже ведутся работы по прокладке инженерных сетей. Как рассказал генеральный директор подрядной организации – компании «Капитал Группстрой» Андрей Сизов, одновременно в бассейне смогут заниматься 32 человека. Также проектом предусмотрено обустройство зала для аэробики, сауны, различных административных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений. Стоимость работ – около 97 миллионов рублей. Срок окончания строительства – весна 2019 года. Однако, по словам подрядчика, возможно, удастся завершить объект досрочно.



Дмитрий Миронов обратил внимание главы района на необходимость организации контроля за качеством строительных работ. Также он подчеркнул важность проработки системы грамотной эксплуатации объекта.



– Уверен, что вы сможете найти вариант, при котором содержание бассейна не станет чрезмерной нагрузкой на бюджет района, и в то же время он останется доступным для большинства жителей, – сказал губернатор.