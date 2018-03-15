​С 13 по 16 марта в Москве проходит всероссийский форум «Россия – страна возможностей». Участие в нем принимают 50 лидеров ярославского молодежного актива – победители конкурсов молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, участники общероссийских и окружных молодежных форумов, представители профильных общественных объединений.



Четырехдневная программа насыщена деловыми и экскурсионно-образовательными мероприятиями, встречами с известными деятелями политики, культуры, спорта и других сфер, широким спектром мастер-классов и семинаров и многим другим. Среди экспертов и спикеров форума – мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, главы ряда регионов.



– Форум собрал более 6 тысяч молодых людей из 85 регионов страны, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и делам молодежи Ярославской области Максим Цветков. – Все они – участники проектов, входящих в открытую платформу «Россия – страна возможностей», которая была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина в целях самореализации талантливой молодежи и выявления и поддержки наиболее ярких инициатив. Площадки форума – а их более 30 – предоставляют ребятам уникальную возможность презентовать свои успешные проекты, повысить компетенции и расширить круг общения.



Также в рамках мероприятия прошел семинар-совещание представителей регионов по проведению Года добровольца в Российской Федерации.



– Обсуждались вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, информационного освещения волонтерской деятельности, – отметил Максим Цветков. – Важной темой сегодня является формирование инфраструктуры поддержки добровольчества. На текущий момент уже ведут работу Всероссийский организационный комитет, дирекция Года добровольца. В течение ближайшего месяца будут созданы региональные организационные комитеты, задача которых – проведение мероприятий Года добровольца.