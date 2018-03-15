​Сегодня в Ярославль приехали ведущие специалисты по паллиативной помощи со всей области и соседних регионов. В областном центре проходит межрегиональная конференция по паллиативной медицинской помощи. Медики обсуждают стратегию ее развития, состояние и перспективы, современные возможности лучевой диагностики, а также способы психологической поддержки неизлечимых пациентов.



– В настоящее время в структуре областного здравоохранения развернуто 50 круглосуточных паллиативных коек для взрослых, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев. – С середины прошлого года открыто пять круглосуточных детских коек на базе специализированного дома ребенка №2. Сформированы кабинеты паллиативной медицинской помощи на базе больницы имени Н.А. Семашко в Ярославле и больницы №1 в Рыбинске. Сейчас подбираем туда кадры.



Большое внимание уделяется вопросу обеспечения пациентов обезболивающими лекарственными препаратами. На территории Ярославской области отпуск наркотических средств и психотропных веществ осуществляется 24 аптечными организациями. 13 из них расположены в моногородах и сельских населенных пунктах. Департаментом здравоохранения дополнительно организован отпуск в двух аптеках, находящихся в сельской местности.



– На последней пресс-конференции Президент Владимир Путин сказал, что на развитие паллиативной помощи будет выделено около 4 миллиардов рублей, – рассказал заведующий кафедрой паллиативной медицины Московского медико-стоматологического университета Георгий Новиков. – Есть уже распоряжение Правительства, и каждый субъект, в том числе и Ярославская область, получит средства. Деньги пойдут не только на лекарственную терапию, но и на оснащение соответствующих учреждений. Особенно важное направление – респираторная поддержка.



В рамках послания Президента Владимира Путина на этот год запланировано увеличение объемов оказания паллиативной помощи жителям Ярославской области.