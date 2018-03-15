​15 марта в Ярославле прошел областной конкурс по компьютерным технологиям «Компьютерный мир».



Эти соревнования Центр детско-юношеского технического творчества проводит для школьников региона ежегодно. В этом году участие в мероприятии приняли победители муниципальных этапов – 90 ребят из 36 учреждений Ярославля, Рыбинска, Переславля, Гаврилов-Ямского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, Тутаевского и Ярославского муниципальных районов.



Предусмотрены три возрастные категории – начальная, средняя и старшая школа. Соревнования проводятся в два этапа: теоретический, на общие знания компьютерной техники, терминологии и понимание компьютерных составляющих, и практический – выполнение заданий по владению компьютерными программами «Word», «Exсel» и «Paint».