​Сегодня в Рыбинске на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» состоялась торжественная церемония закладки морского транспортного судна вооружения. По решению Акционерного общества «ССЗ «Вымпел», входящего в группу компаний Концерн «Калашников», именно здесь будет реализован заказ Министерства обороны РФ на изготовление морских кораблей.



– Завод «Верфь братьев Нобель» был выведен из кризиса в рамках поручения губернатора Дмитрия Миронова инвестиционному блоку Правительства Ярославской области, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Предприятие получило крупный заказ на создание сухогрузных судов. Очень важно поддерживать отечественных разработчиков и производителей, оказывать содействие в реализации проектов, направленных на повышение обороноспособности страны.



Новое транспортное судно, спроектированное в конструкторском бюро Нижнего Новгорода, предназначено для приема с причалов и передачи на суда специальных грузов в пунктах базирования и на открытом рейде. Характерными особенностями корабля являются ледовые усиления корпуса, двойное дно и двойные борта, носовое подруливающее устройство, два грузовых трюма и наличие площадки для перевозки грузов в контейнерах, с краном грузоподъемностью 20 тонн, а также носовая вертолётно-посадочная площадка. Длина судна составит 77,8 метра, а ширина – 15,8 метра. Грузовой корабль сможет развивать скорость до 12 узлов.



– Это второй номер уникального проекта транспорта вооружений по контракту с Минобороны России, – сказал генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Белков. – Есть перспективы продолжить серию еще двумя кораблями, поэтому развитие «Верфи братьев Нобель» будет идти под флагом государственного оборонного заказа. Скоро предприятие окончательно оживет, штат увеличится еще на 500 человек, и это будет серьезный судостроительный завод, который входит в концерн «Калашников».



– В регионе сложились благоприятные условия для формирования судостроительного кластера, об этом свидетельствуют достижения ярославских судостроителей, – отметила Галина Пенягина. – Отраслевые предприятия успешно сотрудничают с Министерством обороны РФ и ведомствами Росгвардии, крупными холдингами, выполняют заказы гражданского и специального назначения. Только в прошлом году региональные судостроители спустили на воду 39 единиц морской и речной техники. Ярославские суда экспортируются более чем в 25 стран мира.



В рамках реализации государственной политики поддержки отечественных судостроителей, заводы в области имеют перспективные планы по импортозамещению, активно развивают кооперационные связи с крупными российскими компаниями. На заводе «Вымпел» в прошлом году произведено четыре противодиверсионных корабля проекта «Грачонок» по заказу Минобороны РФ. Предприятие является головным исполнителем по экспорту ракетных и патрульных катеров в Анголу, Египет и Вьетнам. По линии гособоронзаказа «Вымпел» выступает единственным поставщиком патрульных катеров и морских буксиров проекта, больших гидрографических, противодиверсионных судов.