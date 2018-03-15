​В Рыбинске горожане активно участвуют в обсуждении эскизов благоустройства территорий в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Жители Казанского района Рыбинска оценили проект реконструкции Стрелки – места слияния Волги и Черемухи. Сейчас этот объект находится в запустении, ежегодно после субботников отсюда вывозят самосвалы мусора. А люди хотели бы видеть здесь зону отдыха с перспективой развития спортивных, туристических, рекреационных проектов.



– Мы живем в исторической части города, где зарождался Рыбинск, и это большая ответственность и честь для нас, – сказала председатель КТОС «Казанский» Инга Сидорова. – Мы готовы активно участвовать и помогать в ее благоустройстве. Стрелка может быть местом для творчества, туризма, свадебных церемоний, прогулок и отдыха. Такие возможности дает губернаторская программа «Решаем вместе!». И мы рады, что наша территория вошла в список для включения в этот проект.



Серьезную дискуссию вызвали конкретные вопросы, где разместить спортивную зону, парковки и пешеходные дорожки. В отличие от других городских территорий благоустройство на Стрелке имеет свои особенности и ограничения. Сложность объекта связана с необходимостью проведения берегоукрепления. Эта проблема должна быть решена благодаря региональной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 – 2020 годах».



– Предусмотрено два этапа реализации проекта: работы по берегоукреплению и благоустройству, – отметила первый заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Рыбинска Юлия Соколова. – Предлагается выполнить два яруса набережной с зеленой зоной отдыха и смотровой площадкой с беседкой-ротондой.



Проектом также предусмотрены замена ограждения, асфальтирование проезда, монтаж освещения, создание парковки, системы дорожек, лестниц, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм. Работа вместе с берегоукреплением займет несколько лет, но жители микрорайона готовы не только ждать, чтобы их красивая, но запущенная сейчас зона обрела достойный вид, но и участвовать в процессе. Они заверили, что 18 марта будут единогласно голосовать за свою казанскую Стрелку.



А накануне жители Гагаринского микрорайона в школе №44 обсуждали перспективы благоустройства зеленой зоны на улице Боткина. Эта территория также вошла в шорт-лист голосования 18 марта в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Проект реконструкции представили специалисты департамента архитектуры и градостроительства. По просьбе местной общественности на территории сохранили существующую хоккейную коробку и наполнили зеленую зону элементами благоустройства.



По плану, здесь должны появиться освещение, волейбольная площадка, спортивные тренажеры, детский городок, дорожки для прогулок и катания на роликах. Архитекторы обещали сохранить озеленение территории. Жители, в свою очередь, предложили поставить небольшую сцену для проведения массовых мероприятий в микрорайоне.



– Сейчас мы с вами видим красивый проект-картинку. Я думаю, за него стоит побороться, – подчеркнул депутат Ярославской областной Думы Евгений Ершов. – Все вместе мы уже добились того, что отменили стройку, которая здесь планировалась, и отстояли наше право на хорошее место отдыха в микрорайоне. Теперь нам нужно так же дружно прийти на выборы и поддержать свою территорию нашими голосами.



18 марта на всей территории области в тех же зданиях, что и избирательные участки, с 8.00 до 20.00 будут открыты пункты для голосования по проекту «Решаем вместе!». Участвовать в выборе общественных территорий для благоустройства могут все жители области, достигшие возраста 14 лет.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.