​В спортивном зале Некоузской детско-юношеской спортивной школы проведен капитальный ремонт. Около 4,3 миллиона рублей на эти цели было выделено из резервного фонда Президента Российской Федерации Владимира Путина.

– Этот зал имеет большое значение для развития спорта в Некоузском районе, – отметил глава администрации Некоузского МР Сергей Некрутов. – Здесь проходят очень значимые для нашего района мероприятия.

Детско-юношеская школа реализует программы в сфере дополнительного образования в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, греко-римская борьба, аэробика, тхэквондо, легкая атлетика. Учреждение расположено в поселке Октябрь, здесь занимаются ребята из сельской местности.

С открытием зала жителей района поздравил заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Ярославской области Леонид Золотов. Он пожелал юным спортсменам новых достижений и побед.

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