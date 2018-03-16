​В спортивном зале Некоузской детско-юношеской спортивной школы проведен капитальный ремонт. Около 4,3 миллиона рублей на эти цели было выделено из резервного фонда Президента Российской Федерации Владимира Путина.



– Этот зал имеет большое значение для развития спорта в Некоузском районе, – отметил глава администрации Некоузского МР Сергей Некрутов. – Здесь проходят очень значимые для нашего района мероприятия.



Детско-юношеская школа реализует программы в сфере дополнительного образования в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, греко-римская борьба, аэробика, тхэквондо, легкая атлетика. Учреждение расположено в поселке Октябрь, здесь занимаются ребята из сельской местности.



С открытием зала жителей района поздравил заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Ярославской области Леонид Золотов. Он пожелал юным спортсменам новых достижений и побед.