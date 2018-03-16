​Количество передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в регионе будет увеличено более чем в пять раз. На эти цели Ярославской области выделено из федерального бюджета более 60 миллионов рублей.



– В своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул особую роль в организации оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью менее 100 человек. И здесь на первое место выходят именно передвижные ФАПы, – отметила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Даниленко. – Региону необходимо еще 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. После получения соответствующих нормативных документов будем заниматься вопросом их приобретения.



Сейчас в Ярославской области работают три передвижных ФАПа. Они обслуживают Пошехонский, Рыбинский и Борисоглебский районы. В последнем мобильный пункт выезжает к жителям отдаленных деревень несколько раз в неделю. Здесь обустроено несколько помещений, в которых пациенты получают необходимую доврачебную помощь: могут измерить давление, сдать анализ крови на сахар и холестерин, сделать кардиограмму.



– Сначала я веду прием прямо в ФАПе. С 12 часов, например, иду по домам на вызовы. А потом занимаюсь пациентами, которые пришли в мобильный пункт за это время, – рассказала фельдшер мобильного ФАПа Юлия Проничева.



Сельчанам такая помощь крайне необходима. В большинстве отдаленных деревень основные жители – пенсионеры.



– Мы выполняем комплекс процедур и забор анализов, которые потом передаем в нашу лабораторию центральной районной больницы, – рассказал главный врач Борисоглебской ЦРБ Николай Еремин.