​В Ярославле прошел областной конкурс профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения по профессии «повар, кондитер». В числе участников – девять профессиональных образовательных организаций из Ярославля, Рыбинска, Любимского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского муниципальных районов.



– Когда мы говорим о подготовке кадров, в данном случае – для сферы обслуживания, мы точно должны понимать, кто их обучает, насколько профессиональны люди, которые этим занимаются, – отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Такие конкурсы стимулируют повышение профессионализма: участники не только соревнуются, но и обмениваются опытом. Происходит то, что можно назвать кухней профессионального роста мастеров.



Конкурсное задание состояло из трех модулей. Мастера готовили так называемый Finger Food («еда пальцами») – небольшие закуски размером «на два укуса», причем один вид должен был обязательно содержать рис. Finger Food сейчас называют новейшим трендом, модным кулинарным течением, которому прочат блестящее будущее.



Второе задание – горячее блюдо из птицы: котлета по-киевски согласно технологической карте, два гарнира, один из которых – обязательный овощной гратен, и минимум один соус на выбор. На десерт – открытый яблочный пирог на основе песочного теста. На выполнение модулей отводится 4 часа.



– Времени, конечно, маловато, потому что бутерброды очень мелкие, тяжело с ними работать. А так блюда не особо сложные, – сказала мастер производственного обучения по профессии «повар, кондитер» Гаврилов-Ямского политехнического колледжа Алла Таланина. – Ну да, котлета по-киевски – там нужна сноровка, чтобы ее собрать и чтобы она соответствовала требованиям качества. Стараюсь на одном месте не сидеть, взять что-нибудь для себя новенькое и самой показать, что умею. Опыт потом ученикам передать.



Вопросы развития кадровой политики страны обсуждали на форуме «Наставник», который прошел в Москве месяц назад.



– В рамках форума Президент Российской Федерации Владимир Путин и ключевые фигуры государства говорили прежде всего о том, каким должен быть наставник. Это человек, который умеет работать с людьми, в команде и обладает набором качеств, связанных с коммуникацией, – добавил Александр Гудков. – Но прежде всего это профессионал. И такие конкурсы, как сегодняшний, позволяют стимулировать развитие наставничества как корпорации людей, которые работают в системе профессионального образования.