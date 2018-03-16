​16 марта в поселке Семибратово началось строительство нового современного физкультурно-оздоровительного комплекса по программе «Газпром – детям». В торжественной церемонии, посвященной этому событию, принял участие губернатор Дмитрий Миронов.



– Задачу по развитию физической культуры и спорта как одного из национальных приоритетов ставит Президент России Владимир Путин, – сказал Дмитрий Миронов. – Для ее решения необходимо строить современные, удобные спортивные объекты. Правительство Ярославской области многое делает в этом направлении. Так, за прошлый год при содействии ПАО «Газпром» мы существенно обновили спортивную инфраструктуру региона. В скором времени и жители Семибратова смогут заниматься, укреплять свое здоровье и просто с пользой проводить досуг в новом комплексе.



В 2017 году в муниципальных районах и городских округах по программе «Газпром – детям» обустроено 20 пришкольных стадионов, намечены планы по строительству пяти современных физкультурно-оздоровительных комплексов. Работы на трех объектах – в Угличе, Дзержинском районе Ярославля и Семибратове – уже начались. Еще два ФОКа – во Фрунзенском районе областного центра и Переславле – начнут возводить в следующем году.



Как рассказал начальник отдела строительного контроля производственного управления площадных объектов компании «Газпром инвестгазификация» Сергей Фомин, проектно-сметной документацией предусмотрено создание в Семибратове современного объекта с универсальным залом. Здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол, теннис, заниматься другими видами спорта.



На месте начавшейся стройки сегодня была установлена специальная памятная табличка. Завершение объекта намечено на четвертый квартал 2019 года.



– Я благодарю губернатора Дмитрия Миронова и руководство компании «Газпром» за принятое решение. Семибратовской спортивной школе в следующем году исполняется 15 лет. И новый современный комплекс станет, конечно, замечательным подарком к этой дате, – сказал глава Ростовского района Алексей Константинов. – В школу ходят заниматься около 500 юных спортсменов. Некоторые из них уже достигли высоких результатов. Несколько человек стали призерами чемпионата Европы по настольному теннису, есть также мастера спорта международного класса, неплохие достижения в футболе. Здесь будут заниматься спортом и ребята из соседних населенных пунктов.