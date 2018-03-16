​В регионе продолжается реализация инклюзивной комплексной программы «Виктория». На ее весенний этап в 2018 году ЯОМОО «Союз студентов» получила президентский грант. Еще одного гранта проект был удостоен в рамках конкурса Росмолодежи.



– Программа решает важнейшие проблемы профориентации молодых инвалидов, дает им возможность реализоваться в творчестве и позволяет системно и комплексно работать с такой категорией людей, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – Благодаря проекту «Виктория» круглый год жители региона с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в мастер-классах, образовательных и игровых занятиях, выезжают на слет и в областной лагерь «Славное дело», а также участвуют в большом зимнем фестивале творчества.



Проект «Виктория» реализуется совместными усилиями ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и ярославской областной молодежной общественной организации «Союз студентов» уже пять лет. Его основой стал одноименный межрегиональный инклюзивный творческий фестиваль, проходящий в регионе с 2010 года. Весной в рамках трехдневного выездного этапа молодые люди с ограниченными возможностями здоровья участвуют в различных мастер-классах и спортивных состязаниях, выступают с творческими номерами. Зимний этап фестиваля – масштабный гала-концерт и разнообразная творческая и развлекательная программа. Он проходит ежегодно в декабре и собирает порядка 180 участников и 600 зрителей.



Также программа включает цикл специальных тренингов для волонтеров, регулярные тематические встречи с участниками фестиваля и творческие мастер-классы по вокалу, хореографии и актерскому мастерству.



– Для нас очень значимо, что ярославские наработки высоко оценены на федеральном уровне и получили реальную поддержку, – подчеркнул Максим Цветков. – Участие в проекте для ребят с ограниченными возможностями здоровья – это шанс проявить себя, расширить круг общения, получить новые впечатления, знания и умения. Сегодня в проект вовлекается все больше жителей региона. Необходимо создать условия для его дальнейшей реализации и развития.