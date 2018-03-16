​16 марта губернатор Дмитрий Миронов посетил готовящийся открыть свои двери после реконструкции детский сад «Почемучка» в Переславле-Залесском. В здании проведен капитальный ремонт, закуплены и установлены новое оборудование, мебель, музыкальные инструменты, обустроена прилегающая территория.



Глава региона передал заведующей детским садом Любови Густелевой символический ключ от учреждения.



– Президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу до 2021 года полностью обеспечить местами в детских садах детей до 3 лет. И Правительство Ярославской области многое делает в этом направлении, – сказал Дмитрий Миронов. – В течение ближайших двух лет в детских учреждениях будет создано около 800 мест для малышей. Из федерального бюджета на эти цели региону выделено 350 миллионов рублей. Ввод в строй детского сада в Переславле также важный этап этой работы. Сотрудникам вашего учреждения я желаю успехов и творчества.



Любовь Густелева поблагодарила Дмитрия Миронова за содействие в проведении ремонта учреждения. Раньше здание детского сада принадлежало Институту программных систем им. А.К. Айламазяна. Несколько лет назад в связи с нерентабельностью сад был закрыт. Однако благодаря участию губернатора здание и прилегающая территория по договору аренды были переданы в безвозмездное пользование другой дошкольной организации – детскому саду «Аленушка». С 2018 года объект является собственностью города.



Планируется, что со следующего месяца здесь начнут работу несколько детских групп, а осенью откроются группы оздоровительной направленности.