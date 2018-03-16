​16 марта в Переславле-Залесском после проведенной реконструкции открылся дом культуры «Ювента». Участие в торжественной церемонии принял губернатор Дмитрий Миронов.



Двери ДК были закрыты на протяжении последних шести лет. Зданию требовалась серьезная реконструкция. Она началась после того, как переславцы обратились с просьбой о содействии в организации ремонта к главе региона.



– Я очень рад, что после долгого перерыва нам удалось вернуть «Ювенту» в строй, – сказал Дмитрий Миронов. – Ведь с этим зданием, построенным 70 лет назад, связана жизнь нескольких поколений. За год удалось не просто отремонтировать исторические помещения, но и наполнить их современным содержанием. На эти цели было выделено 75 миллионов рублей.



Дмитрий Миронов подчеркнул, что Правительство области вместе с местными властями и дальше будет работать над улучшением жизни в малых городах. Он напомнил, что в начале этого года на Форуме малых городов и исторических поселений создание комфортной среды для жизни людей Президент России Владимир Путин обозначил в качестве одного из приоритетов государственной политики.



Как сообщил глава города Владимир Волков, в здании были реконструированы кровля и фасад, установлены новые системы отопления, водо- и электроснабжения, новые оконные блоки, современная пожарная сигнализация. Зрительный зал был оснащен современным звуковым оборудованием.



– От всех жителей Переславля позвольте поблагодарить вас, Дмитрий Юрьевич, за содействие в организации ремонта «Ювенты», – сказал Владимир Волков. – Несколько лет здание стояло заброшенным. И только ваше личное вмешательство помогло решить вопрос. Подрядчик вышел на работы в мае прошлого года. И сегодня мы уже видим замечательный результат проведенной реконструкции.



По словам директора дома культуры Вахтанга Шерманиди, в «Ювенте» есть зрительный зал на 350 мест и малый зал на 50 мест. Здесь размещены также танцевальные классы, кабинеты для хорового и вокального пения, театральная студия. На базе ДК работают клуб исторической реконструкции, музыкальный детский театр, хор, клуб эстрадной музыки, коллектив современного танца и эстрадного пения.



По случаю открытия учреждения участники творческих коллективов подготовили концертную программу.