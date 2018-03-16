​В Ярославле впервые прошли соревнования на Кубок губернатора Ярославской области по киберспорту «Dota 2» среди студенческих команд.



– Наш регион всегда открыт для смелых идей, инновационных проектов, и сегодня мы начинаем новую масштабную киберспортивную историю, актуальную для молодежи, – отметил на церемонии открытия финала соревнований заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Вместе с вами мы приложим все усилия, чтобы Ярославская область стала одной из передовых в развитии киберспорта в России.



С 23 февраля по 10 марта проходили отборочные соревнования, в которых приняли участие 16 команд из 17 вузов и колледжей региона. Наибольшее число участников – студенты ЯрГУ им. Демидова и ЯГТУ.



15 марта в КСК «Вознесенский» четыре лучшие команды в очной борьбе разыграли главный приз турнира. Комментировал игры финала кубка звезда киберспорта Дмитрий CrystalMay Корчевинин. Для зрителей проводились викторины и конкурсы.



Победителем стала команда «Утопцы», состоящая из студентов Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова, Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина и Ярославского технического университета.



Турнир вызвал большой интерес пользователей Интернета. За его ходом в социальной сети «ВКонтакте» следили более 28 тысяч человек. Онлайн-трансляции каждой игры смотрели около 1,5 тысячи пользователей. Многие участники сетевых сообществ отмечают, что Ярославская область стала одним из первых регионов России, где соревнования по киберспорту среди студентов получили поддержку на уровне органов власти и губернатора.