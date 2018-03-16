​Два избирательных участка в Ярославской области – №729 и 527 – откроют свои двери 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, на два часа раньше, чем остальные. Они начнут работу не в 8, а в 6 часов утра.



Такое решение было принято избирательной комиссии региона для реализации избирательных прав граждан. Как пояснил председатель облизбиркома Олег Захаров, голосование разрешается переносить на более ранний срок, если рабочее время предприятий с непрерывным циклом совпадает со временем голосования.



– Речь идет о двух предприятиях: «Ярославский бройлер» и «Газпром трансгаз Ухта» Мышкинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и нефтеперекачивающей станции. Для них будут открыты два избирательных участка – в поселке Октябрьском Рыбинского района и в Мышкине, – пояснил Олег Захаров.



Все остальные избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.



Напомним, 18 марта на территории региона будут работать 869 участковых избирательных комиссий.