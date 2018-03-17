​Сегодня на избирательных участках Ярославля, Углича, Ростова и Ростовского района проходят тестирование и тренировка КОИБ-2010, которые будут использоваться в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта.



– Мероприятия проходят в штатном режиме на всех избирательных участках в соответствии с инструкцией о порядке использования КОИБ, утвержденной постановлением ЦИК России, – сообщил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – Проблем со считыванием бюллетеней и флеш-накопителей с исходными данными нет.



По состоянию на 14.00 завершили тестирование и тренировку 188 УИК из 289, или 65 процентов. Тестирование технических средств подсчета голосов в городе Угличе началось в 14.00.