|Сегодня на избирательных участках Ярославля, Углича, Ростова и Ростовского района проходят тестирование и тренировка КОИБ-2010, которые будут использоваться в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта.
– Мероприятия проходят в штатном режиме на всех избирательных участках в соответствии с инструкцией о порядке использования КОИБ, утвержденной постановлением ЦИК России, – сообщил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – Проблем со считыванием бюллетеней и флеш-накопителей с исходными данными нет.
По состоянию на 14.00 завершили тестирование и тренировку 188 УИК из 289, или 65 процентов. Тестирование технических средств подсчета голосов в городе Угличе началось в 14.00.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:30
14 просмотров
2018.03.17 В Ярославской области тестирование и тренировка КОИБ проходит в штатном режиме2018.03.17 18 марта два избирательных участка в области будут работать с 6 утра2018.03.17 Жители региона, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, вправе проголосовать дома 2018.03.17 В Ярославле начались XXIII научные чтения памяти Ирины Болотцевой2018.03.17 17 марта – день тишины