​В 8 часов в здании Ярославской областной Думы начал работу ситуационный центр. Самая оперативная информация о ходе выборов на территории региона будет стекаться именно сюда.



– Ситуационный центр – это некая площадка, которая аккумулирует всю информацию о ходе голосования на территории региона, – пояснил председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров. – Работа центра позволит оперативно решать все вопросы, связанные с проведением дня голосования. Именно здесь организаторы выборов уже получают и будут получать в течение всего дня необходимую консультативно-правовую помощь. Центр поможет также выстроить эффективную работу с представителями СМИ.



В ситуационный центр в режиме реального времени также будет поступать информация от наблюдателей, работающих на участках. Все данные будут систематизировать, обрабатывать и направлять в федеральный ситуационный центр.



Сейчас в ситуационном центре уже работают наблюдатели от Общественной палаты области.



– У нас сформирована группа, представители которой в течение всего дня и даже после завершения голосования будут мониторить ситуацию на избирательных участках, – сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Это будет оперативная и подробная информация, так что при необходимости мы сможем быстро принимать решения, делать выводы. В центре будет располагаться также специальная мобильная группа, готовая выехать на участки для снятия возможных напряженных моментов. Хотя мы, конечно, надеемся, что все пройдет штатно и стабильно.