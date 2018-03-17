В Ярославской области стартовали выборы Президента Российской Федерации. Ровно в 8 часов утра свои двери открыли 867 избирательных участков, 27 из них – в местах временного пребывания избирателей: в больницах, СИЗО, на вокзале Ярославль-Главный. Два участка в целях реализации избирательных прав граждан, трудящихся на предприятиях с непрерывным циклом работы, работают с 6 часов. Это участки №729 в поселке Октябрьском Рыбинского района, где голосуют многие сотрудники ОАО «Ярославский бройлер», и №527 в Мышкине – для удобства тех, кто работает компании «Газпром трансгаз Ухта» Мышкинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и нефтеперекачивающей станции.



– Всего в выборах в Ярославской области могут принять участие более миллиона человек. По состоянию на 1 января этого года численность избирателей, зарегистрированных на территории нашего региона, составляет 1 миллион 20 тысяч 605 человек, – рассказал председатель облизбиркома Олег Захаров. – Отмечу, что все подготовительные мероприятия к выборам проведены успешно и в полном объеме. Были организованы тренировки членов УИК и всех соответствующих служб на случай возникновения нештатных ситуаций. Никаких сложностей по отработке алгоритма действий не возникало.



Для присутствия в помещениях для голосования, при подсчете голосов и установлении итогов выборов областной избирательной комиссией аккредитованы 148 журналистов из 24 средств массовой информации.



Мониторинг хода голосования на территории региона будут осуществлять наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран. Также на избирательных участках работают наблюдатели от Общественных палат России и Ярославской области.