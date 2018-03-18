​Избирательный участок, расположенный в главном корпусе Ярославского государственного университета имени Демидова, как и все остальные участки региона, открылся ровно в 8 утра. Среди тех, кто решил начать свой день здесь, с голосования – сенатор Игорь Каграманян.

– Сегодня мы все делаем выбор в пользу нашей Родины, – сказал Игорь Каграманян. – Особо подчеркну, что у нас у всех есть не только право проголосовать, но это и наш гражданский долг. Это ответственность каждого за жизнь и благополучие семьи, родного города и региона, ответственность за свою страну. Приятно было, входя в здание университета, увидеть светлые лица ярославцев.

Игорь Каграманян также отметил важность проекта «Решаем вместе!», голосование за объекты которого сегодня идет на специальных пунктах по всему региону:

– Это пример работы для людей и с активным участием людей. Каждый должен прийти и выразить свое мнение, поддержать благоустройство территорий, которым это необходимо.

Кроме того, сенатор воспользовался и возможностью измерить давление – рядом с избирательным участком проходит мероприятие по профилактике артериальной гипертензии.

– Хорошее начинание, действительно нужное мероприятие. Очень многие достаточно легкомысленно относятся к своему здоровью, – отметил Игорь Каграманян. – Кто-то ленится пойти в поликлинику, кто-то забывает регулярно контролировать свое давление. А вот здесь, проголосовав, можно и пообщаться с медиками, получить консультацию да и вообще научиться измерять давление правильно.

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