​Избирательный участок, расположенный в главном корпусе Ярославского государственного университета имени Демидова, как и все остальные участки региона, открылся ровно в 8 утра. Среди тех, кто решил начать свой день здесь, с голосования – сенатор Игорь Каграманян.



– Сегодня мы все делаем выбор в пользу нашей Родины, – сказал Игорь Каграманян. – Особо подчеркну, что у нас у всех есть не только право проголосовать, но это и наш гражданский долг. Это ответственность каждого за жизнь и благополучие семьи, родного города и региона, ответственность за свою страну. Приятно было, входя в здание университета, увидеть светлые лица ярославцев.



Игорь Каграманян также отметил важность проекта «Решаем вместе!», голосование за объекты которого сегодня идет на специальных пунктах по всему региону:



– Это пример работы для людей и с активным участием людей. Каждый должен прийти и выразить свое мнение, поддержать благоустройство территорий, которым это необходимо.



Кроме того, сенатор воспользовался и возможностью измерить давление – рядом с избирательным участком проходит мероприятие по профилактике артериальной гипертензии.



– Хорошее начинание, действительно нужное мероприятие. Очень многие достаточно легкомысленно относятся к своему здоровью, – отметил Игорь Каграманян. – Кто-то ленится пойти в поликлинику, кто-то забывает регулярно контролировать свое давление. А вот здесь, проголосовав, можно и пообщаться с медиками, получить консультацию да и вообще научиться измерять давление правильно.