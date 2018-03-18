​Депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов поделился впечатлениями после посещения своего избирательного участка №124, расположенного в главном корпусе Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского.



– Обстановка на участках очень доброжелательная. Все организовано на профессиональном уровне. В центре внимания – избиратель. Сделано все возможное, чтобы проголосовать было удобно, – сказал Александр Грибов. – Даже несмотря на это, пришлось постоять в очереди. Людей очень много, ярославцы идут на выборы семьями. Это говорит о неравнодушии и ответственной гражданской позиции. Людям важно, какой будет наша страна, сегодня мы выбираем будущее.



Напомним, что все открывшиеся в регионе избирательные участки оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья. На каждом участке в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, есть специально изготовленные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Кроме того, участки оборудованы специальной кнопкой вызова сотрудников избирательной комиссии для оказания помощи гражданам, передвигающимся на креслах-колясках.