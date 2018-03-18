|В день голосования председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко сделал свой выбор на избирательном участке №117 в главном корпусе ЯрГУ.
– Считаю, важно прийти на выборы и обозначить свою позицию, – отметил Дмитрий Степаненко. – Какая судьба ждет страну, зависит только от нас. Ярославцы голосуют. Я тоже сегодня исполнил свой гражданский долг.
Напомним, в Ярославской области открыто 869 избирательных участков, 27 из них – в местах временного пребывания избирателей. Всего в выборах в регионе могут принять участие более миллиона человек.
Мониторинг хода голосования на территории Ярославской области осуществляют наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран.
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