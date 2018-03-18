​Явка избирателей на участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации по состоянию на 12.00 в регионе составила 26,28 процента. Такие данные озвучил председатель облизбиркома Олег Захаров.



– Явка высокая. В абсолютных цифрах это 267855 избирателей. Нужно отметить, что это серьезная прибавка по сравнению с прошлыми выборами Президента в 2012 году. Тогда на 12 часов явка составляла 20,06 процента, это 209617 человек.



Лидером является Первомайский район с явкой 41,99 процента. Также в рекордсменах Большесельский, Даниловский и Любимский районы. Как отметил Олег Захаров, в этих муниципальных образованиях традиционно население голосует с высокой явкой.



Выборы проходят в штатном режиме. Жалоб на нарушения ни от международных, ни от других наблюдателей не поступало.



– Мы констатируем, что избирательная кампания идет очень спокойно. Царит атмосфера праздника, мероприятия, в котором люди участвуют с радостью и получают от этого удовольствие, – подчеркнул Олег Захаров.



Сегодня в Ярославской области работает 869 избирательных участков. Они открыты до 20 часов. Мониторинг хода голосования на территории региона осуществляют наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран.