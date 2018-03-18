​Мероприятие «Измерь давление» продлится до 15 часов. За день по области медики планируют принять порядка 2 тысяч человек.



Пенсионерке Галине Грачевой 82 года. Сегодня она пришла на свой избирательный участок в ДК «Красный Перекоп». Говорит, что не пропустила ни одних выборов. Всю жизнь проработала на фабрике «Красный Перекоп», стояла за станком рядом со своей знаменитой землячкой – первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.



Трудовые будни далеко в прошлом, а вот активная социальная жизнь – в настоящем. Придя на избирательный участок, сразу обратила внимание на табличку «Измерь давление»:



– Я подошла, а там симпатичная молодая фельдшер сидит. Предложила измерить давление, ну, я хоть и стараюсь его контролировать, согласилась сразу. Вы же знаете, в нашем возрасте микстуры и аппарат для измерения давления – лучшие друзья.



Фельдшер Анна Шарова с утра на посту. До 12 часов порядка 10 человек подошли и приняли участие в мероприятии.



– В основном подходят пожилые люди, но с утра свое давление померили и все члены избирательной комиссии. Пожилые граждане просили и сделать назначение на прием медицинских препаратов, но для этого мы всех уже направляем к специалистам по месту жительства. В целом граждане все доброжелательно относятся к нашему начинанию и просят им подарить информационные буклеты.