​Губернатор Дмитрий Миронов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации. На избирательный участок в ЯГМУ глава региона пришел вместе с первой в мире женщиной-космонавтом, депутатом Государственной Думы Валентиной Терешковой.



– Выборы в регионе идут штатно. Люди приходят голосовать целыми семьями. И мы сегодня также выполнили свой гражданский долг, проголосовали за наше будущее, за сильную Россию, – сказал Дмитрий Миронов.



18 марта в Ярославской области открыто 869 избирательных участков. Они работают до 20.00. Проголосовать в регионе могут более миллиона человек.