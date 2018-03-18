|Губернатор Дмитрий Миронов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации. На избирательный участок в ЯГМУ глава региона пришел вместе с первой в мире женщиной-космонавтом, депутатом Государственной Думы Валентиной Терешковой.
– Выборы в регионе идут штатно. Люди приходят голосовать целыми семьями. И мы сегодня также выполнили свой гражданский долг, проголосовали за наше будущее, за сильную Россию, – сказал Дмитрий Миронов.
18 марта в Ярославской области открыто 869 избирательных участков. Они работают до 20.00. Проголосовать в регионе могут более миллиона человек.
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