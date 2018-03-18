​Первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной Думы Валентина Терешкова проголосовала на выборах Президента Российской Федерации вместе с губернатором Дмитрием Мироновым.



– Мы сегодня выбираем и тот путь, который должна пройти наша страна, и новую жизнь, новые достижения, – сказала Валентина Терешкова. – Люди с хорошим настроением идут голосовать, улыбаются. И даже погода сегодня солнечная. Будем надеяться, что все будет хорошо у нас, у ярославцев.



Сегодня в Ярославской области открыто 869 избирательных участков. Проголосовать на выборах Президента РФ можно до 20 часов.



Мониторинг хода голосования на территории региона осуществляют наблюдатели из ОБСЕ, Чехии, Румынии, Греции, Латвии, Парагвая, Сербии и других стран.