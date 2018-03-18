​18 марта стало насыщенным событиями днем для школ Ярославской области. Организованы концерты, выставки, игровые программы.



– Спланировано несколько мероприятий для родителей дошколят: мы нашли возможность провести открытые уроки, чтобы они посмотрели на педагогов, к которым придут на следующий год, – рассказала директор ярославской школы №15 Ольга Томилина. – Идут спортивные соревнования для детей и родителей, состоялась также совместная интеллектуальная игра «Хочу все знать». После обеда – соревнования по баскетболу для учеников 5 – 7-х классов. Оказывается психологическая помощь родителям, дети которых в этом году сдают экзамены.



Многие образовательные организации сегодня провели мероприятия по профессиональной ориентации, в рамках которых старшеклассники-выпускники проходят тестирование, в результате выявляется склонность к той или иной работе. В ярославской школе №8 большим концертом отмечают 65-летний юбилей.



– Рыбинская муниципальная система образования объявила семейный выходной день 18 марта днем открытых дверей, – рассказала первый заместитель директора департамента образования администрации Рыбинска Светлана Смирнова. – В школах и центрах дополнительного образования проходят концерты, мастер-классы, спектакли и выставки. В лицее №2 был организован показ детского документального кино в рамках муниципального проекта «Герой с нашей улицы». В центре технического творчества – экскурсии в музей техники и выставка роботов. А в центре «Солнечный» – показательные выступления клуба юных собаководов «Ласковый лай».



Дискуссионные клубы, экологические викторины, игровые программы, дефиле школьной одежды, стрельба в электронном тире, караоке и флешмобы – программу выходного дня можно составить с учетом интересов всей семьи. Кроме того, практически во всех школах региона организованы спортивные праздники и веселые старты, причем во многих родители могут не только поболеть, но и поучаствовать.



– Пришли проголосовать и еще проявили себя в спортивном мероприятии «Мама, папа, я – спортивная семья», заняли второе место, – рассказала Елена Потемкина из Ярославля.