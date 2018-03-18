|Сегодня в Ярославскую область для мониторинга хода выборов Президента прибыло несколько групп международных наблюдателей. Среди них – приехавший по приглашению Государственной Думы РФ президент Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Румынией и Россией Тудор Афанасов.
– Изначально ожидания были скептические, так как еще до начала выборов в России уже были слухи о предстоящих нарушениях, – прокомментировал Тудор Афанасов. – То, что мы видим сейчас, эти слухи опровергает. На 12 часов дня в регионе проголосовало порядка 27 процентов избирателей – более 260 тысяч человек. Планируем посетить еще целый ряд избирательных участков. Люди сами выбирают Президента, и это очень важно для будущего России.
По словам Тудора Афанасова, международные наблюдатели обращают внимание на все, начиная с технической оснащенности участков и заканчивая соблюдением мер по обеспечению условий конфиденциальности для избирателей.
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