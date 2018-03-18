|В ситуационном центре избирательной комиссии Ярославской области прошла встреча главы регионального избиркома Олега Захарова с большой группой международных наблюдателей, приглашенных Государственной Думой РФ для составления независимого заключения о ходе выборов Президента в России.
– Для нас выборы – это многолетняя традиция, которая передается из поколения в поколение, – рассказал гостям Олег Захаров. – Это особенный день. Голосовать приходят, как правило, всей семьей. Каждый раз мы стараемся создать на избирательных участках атмосферу праздника с музыкой и угощениями. И в этом году обстановка на избирательных участках доброжелательная и праздничная.
Помимо вопросов организации выборов наблюдателей интересовала информация о социально-экономическом развитии региона, туристических маршрутах, русских народных традициях.
– Благодарим вас за возможность посетить Ярославскую область и убедиться в том, что люди в России приходят на выборы не по принуждению, а из чувства долга, – сказал международный наблюдатель из Демократической Республики Конго Патрик Беконда.
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