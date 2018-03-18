​Мониторинговая группа Общественной палаты региона сегодня проконтролировала ход выборов на 90 процентах участков Ярославля.



– Мы участвовали в уникальном проекте. Наша мониторинговая группа, действующая на основании закона об общественным контроле, была существенно расширена благодаря преподавателям и сотрудникам Ярославского государственного университета имени Демидова. В нее вошли около 200 человек из актива опорного вуза, – рассказала член мониторинговой группы Общественной палаты Ярославской области, и. о. декана факультета социально-политических наук ЯрГУ Татьяна Акопова. – За счет этого по городу Ярославлю мы смогли промониторить порядка 90 процентов участковых избирательных комиссий. Наши представители не находились в течение всего дня на участке, а осуществляли краткосрочное обследование. Считаю, что проект в целом удался. Мы будем внимательно обрабатывать и анализировать полученный опыт.



Как отметила Татьяна Акопова, на некоторых избирательных участках были замечания, в основном касающиеся появления дополнительных сведений на информационных досках. Вся информация будет проверена.



Мобильные группы продолжат свою работу вплоть до 20 часов.