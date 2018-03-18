​Глава областного избиркома Олег Захаров встретился с международными наблюдателями из Словакии и Армении. Ян Черногурский и Вардан Хачатрян приехали в регион для наблюдения за ходом избирательного процесса.



Участники встречи отметили, что процесс голосования на территории региона идет в штатном режиме, и похвалили техническое оснащение тех участков, на которых им уже удалось побывать.



– Техническое оснащение участков очень хорошее. Могу даже сказать, что оно совершенно точно лучше, чем в Словакии и некоторых других странах Евросоюза. Скажем так, видеокамер на участках для голосования в Словакии нет, – сказал Ян Черногурский.



Олег Захаров сообщил гостям, что видеокамерами оснащены в регионе 464 участка. Причем все устройства достаточно высокого качества: записывают не только видео, но и звук.



Также представители других государств высоко оценили уровень безопасности, обеспеченный на избирательных участках. В Ярославле все они оборудованы стационарными рамками-металлодетекторами.



Международные наблюдатели в течение дня планируют посетить ряд избирательных участков. Помимо технической и организационной обеспеченности проведения голосования особое внимание будет уделено вопросам исключения давления на избирателей. На данный момент эксперты побывали на четырех участках и никаких нарушений не зафиксировали.