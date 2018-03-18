​В мероприятии, направленном на профилактику гипертонии, сегодня приняли участие около 7 тысяч человек. Оно проходило на 144 избирательных участках Ярославля и 58 Рыбинска, а также в районных центрах с 10 до 15 часов. Специалисты измеряли всем желающим давление и давали рекомендации.



– Интерес к этому мероприятию в основном проявляли люди преклонного возраста, – сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Это и понятно, старшее поколение более ответственно относится к своему здоровью и предпочитает следить за самочувствием. Но много было и граждан среднего возраста. Они больше консультировались с медиками по вопросам здорового образа жизни и выясняли, как проще записаться к тому или иному специалисту. Жители области просили чаще проводить подобные мероприятия, и мы подумаем, как это организовать.