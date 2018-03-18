​Член избирательной комиссии Ярославской области с правом решающего голоса «Объединения организаций профсоюзов Ярославской области» Сергей Соловьев оценил работу КОИБов на избирательных участках Ярославля.



– Сегодня я посещаю избирательные участки, и там, где я был, не зафиксировано жалоб на работу автоматизированных комплексов, – рассказал Сергей Соловьев. – На участках, где произошли сбои, члены избирательных комиссий использовали урны для голосования, бюллетени из которых будут обработаны в установленном порядке. Считать это критичным фактором оснований нет.